Армия вернула властям контроль над центром Бейрута после протестов

Жители Бейрута устроили акции протеста после мощного взрыва в порту. Митинги переросли в столкновения с полицейскими и захват зданий министерств и ассоциации банков. Ливанскому правительству в итоге удалось взять под контроль центр столицы.

Для разгона демонстрантов власти Ливана отправили в центр города армию. Военные смогли оттеснить протестующих от здания парламента, министерств экономики и энергетики, а также Министерства иностранных дел, сообщили в эфире канала «Россия 24». Кроме того, бойцам удалось освободить от участников акции здание Ассоциации банков Ливана. Все эти правительственные учреждения были захвачены жителями во время беспорядков.

В результате митингов пострадали более 700 человек. Протестующие штурмовали гостиницу Le Gray на площади Павших, когда сбросили в шахту лифта сотрудника полиции. Мужчина в итоге скончался. Правоохранители для разгона демонстрантов использовали резиновые пули и слезоточивый газ. Жители в ответ бросались камнями. Сейчас всем пострадавшим оказывают помощь врачи.

Массовые протесты начались в Берйуте после взрыва в порту. Детонация 2,7 тысячи тысячи тонн аммиачной селитры привела к разрушению половины города. Жертвами ЧП стали 158 человек. Пострадали около шести тысяч человек. Через четыре дня на улицы вышли протестующие, которые винят в случившемся власти и требуют их отставки.