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    08 августа 2020, 15:34

    Капитан Rhosus назвал версии взрыва селитры в Бейруте

    Алена Макаренко

    Аммиачная селитра, из-за которой в Бейруте прогремел мощный взрыв, сама по себе не могла взорваться. Про условия хранения этого вещества рассказал бывший капитан перевозившего селитру судна Rhosus Борис Прокошев. Его слова привел сайт РБК.
    Капитан Rhosus назвал версии взрыва селитры в Бейруте

    «Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», — объяснил он.

    Селитра хранилась герметично, поэтому она не могла потерять свои свойства с тех пор, как ее конфисковали власти Ливана. Вещество лежало в двух мешках. Один из них — герметичный полиэтиленовый, он в свою очередь был помещен в другой мешок — полипропиленовый. Воздух и вода туда не поступали.

    Всего числилось 2750 мешков, каждый весил тонну.

    Взрыв прогремел в районе порта Бейрута 4 августа. Погибли более 150 человек, свыше 60 числятся пропавшими без вести, более пяти тысяч жителей получили ранения. В результате взрыва разрушена половина зданий города. По предварительным данным, взрыв произошел из-за ненадлежащего хранения 2750 тонн аммиачной селитры.

    Сухогруз Rhosus направлялся из грузинского порта Батуми в Мозамбик в 2013 году. По пути капитан зашел в порт Бейрута, но там его задержали местные власти. Позже они конфисковали груз аммиачной селитры. Судно затонуло в 2018-м.

    Новости SMI.FM