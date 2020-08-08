Капитан Rhosus назвал версии взрыва селитры в Бейруте

«Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», — объяснил он.

Селитра хранилась герметично, поэтому она не могла потерять свои свойства с тех пор, как ее конфисковали власти Ливана. Вещество лежало в двух мешках. Один из них — герметичный полиэтиленовый, он в свою очередь был помещен в другой мешок — полипропиленовый. Воздух и вода туда не поступали.

Всего числилось 2750 мешков, каждый весил тонну.

Взрыв прогремел в районе порта Бейрута 4 августа. Погибли более 150 человек, свыше 60 числятся пропавшими без вести, более пяти тысяч жителей получили ранения. В результате взрыва разрушена половина зданий города. По предварительным данным, взрыв произошел из-за ненадлежащего хранения 2750 тонн аммиачной селитры.

Сухогруз Rhosus направлялся из грузинского порта Батуми в Мозамбик в 2013 году. По пути капитан зашел в порт Бейрута, но там его задержали местные власти. Позже они конфисковали груз аммиачной селитры. Судно затонуло в 2018-м.