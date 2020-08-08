Протесты вспыхнули в Бейруте. Многотысячная толпа захватила здание МИД и установила виселицу

Взрыв в порту Бейрута привел к новому витку протестов, которые начались в стране еще в прошлом году. В субботу, 8 августа, многотысячная толпа собралась около здания парламента страны с требованием проведения реформ и отставки правительства. Акция переросла в беспорядки. Полиция начала стрелять по толпе снарядами со слезоточивым газом. Эта статья обновляется.

Новый протест

Центр Бейрута снова охватили протесты. Собравшиеся около здания парламента выступили с требованием проведения реформ и срочной отставки правительства.

На попытки прибывших на место нарядов полиции разогнать собравшихся участники акции начали кидать в них камни.

Как сообщило РИА «Новости», один из правоохранителей получил ранение. В ответ полиция начала распылять слезоточивый газ.

По данным телеканала OTV, протестующие подожгли вход в отель «Ле Грей». Несколько участников акции пробрались на крышу гостиницы, откуда кидают камни в полицейских.

«Двадцать два раненых были доставлены в ближайшие больницы. 87 пострадавшим оказывают помощь на месте», — говорится в сообщении ливанского Красного Креста.

Под атакой оказалась штаб-квартира Министерства иностранных дел страны. Пострадали уже не менее 170 протестующих, сообщил Красный Крест.

На лестнице министерства участники акции подняли большие транспаранты с призывом к революции. Один из лидеров протеста, бригадный генерал в отставке Рамах, заявил, что в здании МИД будет штаб революционного комитета. Долго там продержаться им не удалось. В здание вошли солдаты армии Ливана.

Как сообщил телеканал CNN, большая часть участников протеста призывает мстить властям и считает их виновными во взрыве в порту. Демонстранты установили имитацию виселицы, которую уже назвали «Судный день».

Туда повесили кукол в виде фигур бывшего премьер-министра страны Саада Харири и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Рядом участники держат плакаты с надписью: «В отставку или повесить».

Жители не верят в то, что правительство накажет преступников и поможет в восстановлении пострадавшего от взрыва города.

Протестующие проникли в здание Министерства экономики Ливана. Они выкинули из окна несколько сотен документов и портрет президента страны.

Ливанский Красный Крест уточнил данные по пострадавшим. В больницы отправили 55 человек, 117 получили помощь на месте.

Страна протестов

С прошлого года Ливан находится в состоянии политического и экономического кризиса. Протесты начались еще в прошлом октябре. В итоге в отставку ушло правительства Саада Харири. Но новое правительство под руководством Хассана Дияба жителей страны также не устроило и в январе они снова вышли на улицу.

На время карантина беспорядки сошли на нет, но серьезное падение курса ливанского фунта заставило жителей снова выйти на акции протеста. Свою роль здесь сыграла пандемия. На протяжении 30 лет после гражданской войны, охватившей страну, курс доллара в Ливане составлял 1,5 тысячи фунтов.

В июне он вырос до шести тысяч. Обещание правительства принять меры и привлечь внешние инвестиции доверия у людей не вызвало — и беспорядки возобновились с новой силой. При этом еще в марте власти объявили дефолт и приняли программу по спасению экономики. В апреле Ливан обратился в Международный валютный фонд за финансовой поддержкой, но переговоры зашли в тупик.

Участников июньских протестов премьер-министр Хасан Диаб назвал шантажистами. Он объявил, что под предлогом недовольства людей курсом национальной валюты они хотят свергнуть правительство. Он пообещал продолжить намеченные реформы.

Детонатор недовольства

Взрыв в порту Бейрута стал своеобразным спусковым крючком. Взрывная волна снесла множество домов. Без крыши над головой остались более 300 тысяч человек, ранения получили более пяти тысяч, а количество погибших превысило 150 человек.

Все это происходит в стране с серьезным экономическим кризисом. По оценке властей, нанесенный ущерб может составить 15 миллиардов долларов. Оплатить его Ливан просто не в состоянии.

После взрыва некоторые жители пытались самостоятельно очистить свои дома. Опрошенные агентством Reuters жители Бейрута заявили, что не верят в помощь своего правительства. Они пояснили, что своей коррупцией оно привело страну к дефолту и ждать от него помощи бесполезно.

При этом многие жители начали задаваться вопросом, почему сдетонировавшая в порту селитра хранилась там шесть лет и никто не обращал на нее внимания столько времени.