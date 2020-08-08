СМИ выяснили судьбу судна, доставившего в Бейрут аммиачную селитру

Журналисты изучили спутниковые снимки и данные отслеживания судов. Согласно им, корабль вышел из Батуми в ноябре 2013 года, на его борту находилось около 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Оттуда судно направилось в Мозамбик.

Бывший капитан корабля Борис Прокошев рассказал, что он сделал остановку в Бейруте по приказу. После чего Rhosus задержали за технические нарушения эксплуатации. На фотографиях со склада в столице Ливана видно название производителя груза — грузинская компания «Рустави Азот».

NYT опубликовало материалы со спутника, которые указывают на то, что в 2015 году на корабле уже не было груза.

В феврале 2018-го судно, брошенное в северной части порта, начало протекать и ушло под воду за несколько дней. Оно затонуло приблизительно в 457 метрах от склада, где хранилась селитра. Власти Ливана до сих пор не убрали обломки Rhosus, потому что они не мешали другим транспортным средствам.

Ранее стало известно, что владельцем Rhosus был российский бизнесмен Игорь Гречушкин. После задержания корабля в Бейруте ему пришлось выплачивать неустойку, а потом он инициировал процедуру банкротства. Кто оказался владельцем судна после отечественного предпринимателя, неизвестно.

Более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры взорвалось 4 августа в порту Бейрута. Мощная ударная волна полностью разрушила половину ливанской столицы. Погибли около 150 человек, а более пяти тысяч жителей получили травмы различной степени тяжести.