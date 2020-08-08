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    08 августа 2020, 17:32

    Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 158 человек

    Андрей Иванов

    Число погибших при взрыве селитры в порту Бейрута продолжает увеличиваться. По последним данным, во время ЧП погибли 158 человек, более шести тысяч получили ранения. Об этом сообщил телеканал OTV со ссылкой на Минздрав Ливана.
    Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 158 человек

    По данным ливанского здравоохранительного ведомства, пропавшим без вести сейчас числится 21 человек. Ранее Минздрав сообщил о том, что без вести пропали более 60 человек.

    Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. По предварительным данным, сдетонировала аммиачная селитра, которая шесть лет пролежала на складе. Ударная волна практически уничтожила ливанскую столицу. Около 300 тысяч местных жителей лишились крова.

    На четвертый день после взрыва в центре Бейрута начались массовые столкновения участников антиправительственных митингов с полицией. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий. Силовики используют слезоточивый газ. В их сторону летят камни.

    На помощь местным специалистам из России прибыли спасатели, врачи, психологи и кинологи. С собой они привезли аэромобильный госпиталь.

    Новости SMI.FM