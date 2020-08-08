Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 158 человек

По данным ливанского здравоохранительного ведомства, пропавшим без вести сейчас числится 21 человек. Ранее Минздрав сообщил о том, что без вести пропали более 60 человек.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. По предварительным данным, сдетонировала аммиачная селитра, которая шесть лет пролежала на складе. Ударная волна практически уничтожила ливанскую столицу. Около 300 тысяч местных жителей лишились крова.

На четвертый день после взрыва в центре Бейрута начались массовые столкновения участников антиправительственных митингов с полицией. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий. Силовики используют слезоточивый газ. В их сторону летят камни.

На помощь местным специалистам из России прибыли спасатели, врачи, психологи и кинологи. С собой они привезли аэромобильный госпиталь.