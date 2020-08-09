СМИ: более 700 человек пострадали во время протестов в Бейруте

Антиправительственные акции протеста в Бейруте начались на четвертый день после взрыва в порту столицы Ливана. Они сразу переросли в массовые беспорядки, во время которых ранения получили 728 человек.

«По меньшей мере 728 человек получили ранения во время столкновения тысяч демонстрантов с полицией в центре Бейрута. Силовики применили слезоточивый газ, когда протестующие пытались прорваться через оцепление к зданию парламента», — сообщил телеканал Al Jazeera.

Полицейские задержали 19 человек. По данным телеканала, погиб один сотрудник правоохранительных органов.

Массовые протесты начались в центре Бейрута после сильнейшего взрыва в порту ливанской столицы. Сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая шесть лет хранилась на складе. Ударная волна разрушила половину города. Без крыши над головой остались около 300 тысяч местных жителей. Жертвами ЧП стали 158 человек. Пострадали около шести тысяч человек.

Протестующие винят в случившемся власти. Накануне они атаковали несколько министерств и потребовали реформ и немедленной отставки правительства.