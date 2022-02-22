МИД: Россия не хочет разрывать дипотношения с Украиной

Москва не желает разрывать дипломатические отношения с Киевом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко корреспондентам РИА «Новости». «Мы о таком решении не думаем», — заметил он.

При этом Украина рассматривает возможность разорвать дипотношения с РФ, о чем ранее заявил Владимир Зеленский. Запрос о проработке этой темы пришел к украинскому президенту от Министерства иностранных дел.

Зеленский также выразил надежду на то, что войны между Украиной и Россией не будет, однако не исключил введения в стране военного положения в случае ухудшения ситуации.

Выступая с обращением к нации в ночь на 22 февраля, после объявления президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР, Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не отдаст» — границы страны не изменятся, несмотря на действия России.

После подписания российским лидером указов о признании независимости двух самопровозглашенных республик новый пакет антироссийских санкций анонсировали США и Великобритания.

Эксперты оценили, что признание независимости ДНР и ЛНР значит для России.