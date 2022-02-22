Вложения с прицелом на будущее. Что признание ДНР и ЛНР значит для России

Владимир Путин объявил о признании Луганской и Донецкой народных республик, а также подписал с их лидерами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Эксперты уверены, что такой политический жест принесет мир и укрепит экономику России.

Россия признала ДНР и ЛНР

Президент Российской Федерации 21 февраля подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик. Владимир Путин назвал это давно назревшим решением и призвал власти Украины прекратить обстрелы Донбасса и отвести войска. Президент подчеркнул, что уверен в поддержке граждан России.

После обращения были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с главой ДНР Денисом Пушилиным и руководителем ЛНР Леонидом Пасечником. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

После этого президент Украины инициировал экстренный саммит «Нормандской четверки» и специальное заседание ОБСЕ. В своем видеообращении к нации Владимир Зеленский заявил, что его страна «никому и ничего не отдаст», и добавил, что Украина верна дипломатическому пути урегулирования ситуации.

Главное в договорах с ЛНР и ДНР

В договорах о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи России с ДНР и ЛНР отмечено будущее тесное взаимодействие в защите суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности стран-участниц. Участники договора будут принимать все доступные меры для устранения угрозы миру, противодействовать агрессии и оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную.

Охранять госграницы ЛНР и ДНР стороны будут совместными усилиями. Также участники договора не будут вступать в какие-либо блоки или союзы, направленные против любой из них. Каждый гражданин обеих республик на территории любого государства, где нет представительства его страны, имеет право получить защиту со стороны диппредставительств РФ.

Стороны признают документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления России, ДНР и ЛНР, а также обязуются обеспечивать общий режим для въезда и выезда их граждан в другие государства. Россия окажет поддержку финансовой и банковской системам ЛНР и ДНР, на территории которых российский рубль является платежным средством.

Также стороны будут сотрудничать в области науки, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и соцзащиты. Договор заключен на 10 лет. Впоследствии его будут автоматически продлевать каждые пять лет, если ни одна из сторон не пожелает прекратить его действие.

Помощь беженцам

Председатель комиссии по международным делам Молодежной общественной палаты РФ Виталий Золочевский в беседе с «360» подчеркнул, что президент России принял важное и нужное политическое решение. По мнению политолога, это решение можно назвать вынужденным, ведь его приняли спустя почти восемь лет прессинга и локальной гражданской войны между Украиной и отдельной частью ее жителей.

«Минские соглашения никоим образом не соблюдались, и мы по-соседски, как всегда, протянули руку помощи, тем более что уже многие жители ЛНР и ДНР имели российские паспорта», — констатировал Виталий Золочевский.

Он добавил, что расходы на содержание беженцев, скорее всего, будут существенные. Также есть вероятность, что жители ДНР и ЛНР переедут в российские регионы и займут рабочие места мигрантов из Средней Азии.

Россия принесет в Донбасс мир

Политолог Никита Донцов в разговоре с «360» отметил, что подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР мало отразится на жизни простых россиян. При этом эксперт отметил, что в этой ситуации выигрывают все страны, включая Украину, которая смогла «сохранить лицо».

«Президент Зеленский сможет выйти к своим гражданам и сказать: „Вот, я сохранил суверенитет и независимость Украины!“ Байден сможет заявить о том, что он предотвратил третью мировую войну, а Россия смогла гарантировать защиту и протекцию гражданам страны за границей», — пояснил Никита Донцов.

Он добавил, что признание народных республик — ожидаемое решение. Президент РФ, несомненно, проявил политическую волю и действительно принес мир на территории Луганска и Донецка.

«Сейчас своим политическим решением Путин, надеюсь, установит мир на этой территории, и люди смогут вернуться к обычной жизни, жить там спокойно и нормально», — сказал Никита Донцов и добавил, что десятилетний срок договора, скорее всего, обусловлен лишь дипломатическими нормами.

Экономика РФ выиграет с ЛНР и ДНР

Политолог отметил, что в договорах с ЛНР и ДНР не зря имеется пункт о взаимопомощи. Россия будет помогать государственности республик. В рамках этого также может быть предоставлена и военная защита, так как сил у этих государств не так много. Поэтому Россия, как партнер, может направить своих миротворцев для обеспечения безопасности границ.

В текстах договоров также упоминается, что Российская Федерация будет принимать меры для поддержания финансовой и банковской систем Луганской и Донецкой народных республик. Эксперт выразил уверенность, что в стратегической перспективе это обернется большой пользой для России.

«Получается, что экономика еще двух государств будет завязана на рубль, будут проходить торговые операции. И, вероятно, обслуживать их будут Центробанк и другие российские банки. Соответственно, увеличение числа плательщиков, которые проводят операции в рублях, для нашей экономики только плюс», — сказал Никита Донцов.

По его словам, когда в республиках установится полноценная экономика, этот экономический рост будет отражаться позитивно и на России. Конечно, сейчас немного «просели» российские акции и облигации, рубль опустился относительно доллара и евро, но это временная ситуация из-за слишком эмоционального решения инвесторов. Однако котировки уже снова начали стремиться вверх.