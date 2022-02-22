Зеленский заявил, что Украина «ничего никому не отдаст»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не отдаст». Это заявление он сделал в своем видеообращении к нации после решения России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Никого и ничего не боимся. Никому и ничего не отдадим. Мы на своей земле. За нами правда. За нами Украина. Цель одна — мир на Украине», — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что границы страны не изменятся, несмотря на действия России. Он также добавил, что страна верна дипломатическому пути урегулирования ситуации.

По словам Зеленского, он уже инициировал экстренный саммит «Нормандской четверки» и специальное заседание ОБСЕ.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Объясняя свое решение, российский лидер отметил, что там ни одного дня не обходится без убийства мирных жителей и обстрелов. По словам Путина, мир предпочитает не видеть того геноцида и ужаса, который происходит в Донбассе. Украина, по мнению российского лидера, не сделала ничего для того, чтобы урегулировать конфликт.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал российскую сторону отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров.