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    22 февраля 2022, 13:24

    Зеленский: Украина может прекратить дипотношения с Россией

    Киев может разорвать дипломатические отношения с Москвой

    Анастасия Ектова

    Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.

    Глава государства отметил, что получил запрос от Министерства иностранных дел. В нем говорилось о необходимости рассмотреть вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между Киевом и Москвой.

    «Сразу после нашей пресс-конференции буду рассматривать и прорабатывать этот вопрос», — заявил он на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.

    Зеленский также выразил надежду, что войны между Украиной и Россией не будет. Однако в случае ухудшения ситуации украинский президент не исключил введения в стране военного положения.

    Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости ЛНР и ДНР. Главы республик Донбасса заключили с Россией договоры о дружбе и сотрудничестве.

    В ответ на признание ЛНР и ДНР председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что наложат на Россию санкции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также прокомментировал это событие. У себя в Twitter он заявил, что признание ЛНР и ДНР подрывает усилия по урегулированию кризиса на Украине.