Премьер Британии анонсировал санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Великобритания намерена ввести новый пакет санкций против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал британский премьер-министр Борис Джонсон на заседании чрезвычайного правительственного комитета.

Он отметил, что речь идет лишь о первом пакете британских ограничительных мер против России. В случае «вторжения» на Украину Соединенное Королевство введет дополнительные санкции.

Джонсон заявил, что Россия и президент Владимир Путин нарушили суверенитет Украины. «Он ввел войска, он нарушил международное право, он отказался от Минских соглашений и нарушил Будапештский меморандум 1994 года», — приводит слова политика Sky News.

По его словам, новые ограничительной меры затронут не только предприятия в Донбассе, но и российскую экономику.

Борис Джонсон должен представить более подробную информацию о готовящихся санкциях в Палате общин.

Как сообщили в Белом доме, США также намерены ввести новые санкции против России из-за признания президентом Владимиром Путиным самопровозглашенных республик Донбасса. Об ограничительных мерах объявят 22 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Объясняя свое решение, российский лидер отметил, что там ни одного дня не обходится без убийства мирных жителей и обстрелов. По словам Путина, мир предпочитает не видеть того геноцида и ужаса, который происходит в Донбассе.