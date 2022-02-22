Постпред США при ООН подтвердила скорые санкции против России

Соединенные Штаты введут ограничительные меры в отношении России 22 февраля. Таким образом американские власти отреагировали на признание РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решение о санкциях подтвердила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Завтра Соединенные Штаты введут санкции в отношении России за это очевидное нарушение международного права», — заявила она после заседания Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуации на Украине. Ее процитировал ТАСС.

Томас-Гринфилд призвала Россию вернуться к переговорам и работать над обеспечением мира. По ее словам, российская сторона не должна начинать войну, а решать вопросы дипломатически.

«Россия должна отдавать предпочтение дипломатии, она не должна продолжать свои неспровоцированные нападения на Украину, на суверенитет Украины и ее территориальную целостность, она не должна бросать вызов основополагающим принципам Устава ООН», — заключила она.

Дипломат рассказала, что 23 февраля пройдет традиционное ежегодное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на Украине. Штаты хотят услышать на нем заявления о поддержке украинских властей. По его мнению, сейчас надо встать на защиту ООН и международного порядка.

Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Он распорядился, чтобы Минобороны РФ обеспечило своими силами мир в Донбассе.