Владимир Путин объявил о признании ЛДНР

Россия признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам.

Россия, по его словам, сделала все для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Однако Украина, по его словам, не сделала ничего для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи», — заявил Путин.

Глава государства призвал власти Украины прекратить обстрелы Донбасса. Официальному Киеву необходимо отвести войска от региона, заявил Путин. После этого российский лидер подписал договор о сотрудничестве с главами ЛНР и ДНР. Кроме того, уже завтра Совет Федерации соберется на внеочередное заседание. На нем будет рассмотрен вопрос о признании ЛДНР.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова продемонстрировать Украине последствия декоммунизации.