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    21 февраля 2022, 22:35

    Владимир Путин объявил о признании ЛДНР

    Путин: Россия признает ДНР и ЛНР

    Анастасия Ектова

    Россия признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам.

    Владимир Путин объявил о признании ЛДНР

    Россия, по его словам, сделала все для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Однако Украина, по его словам, не сделала ничего для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

    «Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи», — заявил Путин.

    Глава государства призвал власти Украины прекратить обстрелы Донбасса. Официальному Киеву необходимо отвести войска от региона, заявил Путин. После этого российский лидер подписал договор о сотрудничестве с главами ЛНР и ДНР. Кроме того, уже завтра Совет Федерации соберется на внеочередное заседание. На нем будет рассмотрен вопрос о признании ЛДНР.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова продемонстрировать Украине последствия декоммунизации.