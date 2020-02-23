Коронавирус в России и мире. Главное на 23 февраля

В Россию прибыли россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в Японии. В Италии за прошедшие сутки количество зараженных увеличилось в пять раз. Сейчас больше инфицированных только в КНР, Японии, Южной Корее и Сингапуре. В общей сложности число зараженных COVID-19 за пределами Китая, по данным ВОЗ, превысило 1,4 тысячи человек. Коронавирус уже вмешался в подготовку к летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. А в США, тем временем, обвинили Россию в распространении по соцсетям фейков об инфекции.

В России

Восемь россиян, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, где была зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину. Теперь им предстоит 14-дневный карантин в Казани.

Все вернувшиеся в Россию граждане чувствуют себя хорошо. У тех, у кого по результатам анализов выявили инфекцию, заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Угрозы их здоровью и здоровью членов их семей нет. Во время карантина медики также проведут диагностику на новый коронавирус.

Сейчас все восемь эвакуированных россиян уже прибыли на карантин в Казань, среди них есть один ребенок.

Практически с начала вспышки коронавируса в Ухане в Сети обвинили Китай в сокрытии информации о болезни, теперь США принялись говорить о распространении фейков Россией. Агентство AFP сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в соцсетях появилось много групп, где пытаются очернить Вашингтон и публикуют недостоверные посты об COVID-19.

На обвинения ответили в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала эту информацию «намеренным вбросом».

В мире

Число зараженных новым коронавирусом COVID-19 за пределами Китая превысило 1,4 тысячи человек, следует из данных ВОЗ.

В общей сложности случаи инфицирования были зафиксированы в 28 странах, при этом за последние 24 часа COVID-19 распространился еще на две страны — Ливан и Израиль. Общее число летальных случаев теперь достигло 11.

Только в Италии количество зараженных за сутки увеличилось в пять раз и достигло 79 человек, из них двое умерли, а один был выписан после выздоровления.

Совет министров страны на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере Италии. Премьер-министр Джузеппе Конте рассказал, что будут установлены пропускные пункты, и, если будет необходимо, привлечены вооруженные силы. В зонах вспышки уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности и массовых мероприятий и учебы. При этом добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения страна не намерена, Конте считает, что такое действие было бы «драконовской мерой».

Министр молодежной политики и спорта Италии объявил о готовности отменить все спортивные состязания в областях Венето и Ломбардия.

Из-за коронавируса Япония отложила подготовку своих волонтеров к Олимпиаде в Токио, которая должна состояться этим летом. Обучение волонтеров перенесли на май.

В ряде районов Ирана закрыли учебные заведения. Такая мера призвана не допустить распространения болезни. Сейчас в Иране зарегистрировано 28 случаев заражения COVID-19 — среди них пять с летальным исходом.

В Южной Корее число зараженных коронавирусом за сутки выросло до 556 человек.

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй, которая стала и до сих пор остается эпицентром заболевания, достигло 2346 человек, общее число заражений возросло до 64 084.

За сутки в провинции умерло 96 человек, новых подтвержденных случаев заражения — 630. Количество выздоровевших увеличилось на 1742 человека.

Число заразившихся инфекцией во всем Китае достигло 76 936 человек, из них 2442 скончались, 22 888 пациентов излечились и выписаны из больниц. В критическом состоянии остаются 10,968 человек.

Ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря 2019 года. Именно так, по их мнению, вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане. Оттуда он быстро распространился по всему Китаю и вышел за пределы страны.

Сейчас число заразившихся китайским коронавирусом COVID-19 превышает 78,7 тысячи человек по всему миру. Жертвами инфекции уже стали более 2,4 тысячи пациентов. Врачам удалось спасти свыше 23 тысяч жизней.