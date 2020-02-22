США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе ради раздора

Если раньше в скрытии информации о коронавирусе обвиняли власти Китая, то теперь США принялись говорить о распространении фейков Россией. Госдеп считает, что в соцсетях появилось много групп, где пытаются очернить Вашингтон и публикуют недостоверные посты об инфекции.

Как пишет AFP со ссылкой на источники в американском Госдепе, в соцсетях началась капания по распространению дезинформации о коронавирусе. В ведомстве уверяют, что группы в Сети связаны с Россией. Там якобы пытаются убедить людей, что эпидемия инфекции дело рук Вашингтона. Из-за этого Госдепу поручили бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram.

«Намерение России — посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний, оказывающих пагубное влияние», — отметил и. о. заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. О первых случаях заболевания и смерти от инфекции сообщили власти страны. Позже ВОЗ признала распространение вируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Болезни дали официальное название COVID-2019. Сейчас число жертв коронавируса достигло 2345 человек, а заразившихся насчитывается более 78 тысяч.