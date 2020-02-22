Ученые раскрыли источник коронавируса. Это не рынок в Ухани

Уханьский рынок морепродуктов может не быть источником коронавируса, а заражение началось гораздо раньше. Попадание в антисанитарные условия торговых рядов только помогло более быстрому распространению.

Согласно исследованию ученых тропического ботанического сада при Китайской академии наук, смертоносный вирус попал на рынок морепродуктов в Ухани, а не появился там, сообщило РИА «Новости».

Изучение геномных данных сотни образцов коронавируса, собранных в 12 странах на четырех континентах, помогло понять, что он распространялся как минимум по трем маршрутам. Но изначально некий «нулевой пациент» мог заразить кого-то на рынке. Не самое чисто место способствовало быстрому распространению болезни.

Ученые увидели, что у вируса разных пациентов отличаются формы гена на хромосоме. Оказалось, что один из них не имеет никакое отношении к рынку морепродуктов, что снимает с него клеймо источника инфекции.

При этом, как говорят ученые, заражение могло начаться еще в конце ноября или начале декабря, а попадание вируса на рынок в Ухане лишь ускорило процесс. Также сообщается, что в Китае не уделили особого внимания на второй уровень экстренного реагирования на ЧС, связанные со здоровьем населения. Его ввел национальный центр по профилактике и контролю заболеваний Китая. Иначе можно было избежать такого размаха эпидемии.

Помимо этого, ученые назвали три возможных источника в провинции Гуандун, два — в Чунцине и на Тайване. Пока для более точных результатов научным сотрудникам не хватает образцов пациентов из других стран.

Жертвами китайского смертельного коронавируса по состоянию на 22 февраля стали 2345 человек. Заразились почти 78 тысяч человек.