Захарова назвала «вбросом» обвинения в адрес России про фейки о коронавирусе

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сообщения со стороны США о том, что Россия проводит кампанию по дезинформации относительно ситуации с коронавирусом были «намеренным вбросом».

«Намеренный вброс», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Ранее некоторые иностранные СМИ утверждали, что Россия специально распространяет недостоверные сведения о вспышке нового вирусного заболевания. Издания ссылались на источники в американских властных структурах, которые обвиняли Россию в заявлении о том, что коронавирус создали американские спецслужбы.

Среди таких изданий были британская газета The Guardian и французское агенство AFP. Они писали, что Россия якобы создала тысячи фейковых страниц в соцсетях, где на разных языках распространяла конспирологические теории о том, что США создали COVID-19 и распространили его для того, чтобы подорвать экономику КНР. Также звучала версия о том, что к этому причастен и глава Microsoft Билл Гейтс, который вложил миллиарды в здравоохранение.

Ранее сообщалось, что компания Facebook решила бороться с дезинформацией о коронавирусе. Сомнительные посты о 2019-nCoV будут удалять из одноименной соцсети и Instagram, чтобы они не причинили «вред людям».