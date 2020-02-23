Эвакуированные с лайнера Diamond Princess россияне прибыли на карантин в Казань

Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess россияне прибыли в Казань на карантин. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы», — сказала Галимова в разговоре с ТАСС.

В общей сложности в город доставили восемь человек. Из них четверо оказались жителями Татарстана. Среди эвакуированных есть ребенок, отметила Галимова.

Руководитель пресс-службы заявила, что те возможности, которые есть у инфекционной больницы, в которую поместят эвакуированных, — одни из самых лучших. Она отметила, что они позволяют обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение граждан.

Все эвакуированные будут помещены в отдельный бокс.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что с Diamond Princess эвакуировали восемь россиян. В Россию их доставили бортом МЧС. Трое из них заразились новым коронавирусом. По словам Голиковой, заболевание у них проходит в легкой форме.