Россияне с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Восемь россиян, которые находились на карантине на лайнере Diamond Princess в Японии, вернулись в Россию. Теперь им предстоит еще один карантин — на этот раз в Казани.

Все эвакуированные граждане будут помещены на карантин на ближайшие 14 дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Вывоз россиян был проведен самолетами МЧС России при поддержке МИД РФ, российского посольства Японии и специалистов Роспотребнадзора.

«В РФ возвратились восемь россиян, из которых у троих, в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все эвакуированные чувствуют себя хорошо, а у граждан с выявленной инфекцией по результатам анализов заболевание протекает в легкой форме, у них нет выраженных симптомов и осложнений. Угрозы их здоровью и здоровью членов их семей нет. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса.

Лайнер Diamond Princess власти Японии поместили на двухнедельный карантин из-за того, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел.

На борту лайнера находилось больше 3,7 тысячи человек. К вечеру четверга, 21 февраля, коронавирус выявлен у 728 человек. В тот же день стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Первые случаи заражения новым коронавирусом выявили в китайском Ухане в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась за пределами страны. COVID-19 уже убил боле 2,3 тысячи человек. По всему миру заразились более 77 тысяч человек.