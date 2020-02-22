Япония отложила подготовку волонтеров к Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

Коронавирус вмешался в подготовку к летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Обучение волонтеров перенесли на май.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на организационный комитет «Токио-2020», в Японии уже подготовили около 80 тысяч волонтеров. Осталось научить 2,7 тысячи добровольцев. Занятия планировали начать в субботу, 22 февраля, но из-за разгула коронавируса решили повременить до мая. Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Вспышка коронавируса началась в китайском мегаполисе Ухань (столица провинции Хубэй) в декабре 2019 года. За два месяца инфекция убила 2345 человек. Заразились почти 78 тысяч человек. Действенного лекарства для лечения коронавируса пока нет, хотя в последнее время инфицированные стали чаще выздоравливать. Врачи спасли 21 тысячу пациентов. В Японии, которая этим летом примет ХХХII Олимпийские игры, 745 зараженных коронавирусом. Три человека умерли.