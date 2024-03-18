Выборы 18 марта 2024, 09:04 Песков ответил на обвинения в «нелегитимных» президентских выборах в России Песков назвал необоснованными обвинения в нелегитимности выборов президента РФ РИА «Новости»

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Колоссальный уровень поддержки действующего президента России Владимира Путина говорит о необоснованных заявлениях насчет нелегитимности выборов. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Невероятный уровень поддержки населения — это лучшее свидетельство того, что все спекуляции на тему нелегитимности выборов не имеют оснований», — высказался официальный представитель Кремля.

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Он отметил, что Путин набрал около 87% голосов после 24 лет во власти. Песков назвал этот результат беспрецедентным.

Незаконными президентские выборы в России назвали в Mинистерстве иностранных дел Польши. Главным аргументом стало то, что голосование организовали в Донбассе. Дипведомство также отметило, что россиянам в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии дали возможность поучаствовать в выборах. Польша не признает результаты голосования на этих территориях, уточнили в МИД.