Мир 08 февраля 2023, 08:55 Годовалого мальчика спасли из-под завалов в Турции спустя 36 часов после землетрясения TRT: годовалого мальчика спасли из-под завалов на юго-востоке Турции

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Годовалого мальчика по имени Али Арас вытащили из-под завалов в провинции Хатай на юго-востоке Турции через 36 часов после землетрясения. Об этом сообщил канал TRT.

Спасатели достали малыша из-под руин дома в ночь на среду. Ребенку сильно повезло: он не получил никаких травм.

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По данным этого же СМИ, в провинции Адыяман на юго-востоке страны из-под завалов спасли 10-летнего ребенка. Это произошло через 47 часов после землетрясения.

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Ранее стало известно, что в провинции Хатай шестимесячная девочка и ее 30-летняя мать провели под завалами 29 часов. Их вытащили и передали медикам для обследования.

Мощное землетрясение амплитудой 7,7 случилось в Турции в понедельник, 6 февраля. За этим последовала серия афершоков, которые ощущались и в соседних государствах. По последним данным, в Турции погибли 5894 человека, в Сирии — 1250.

В спасательной операции в обеих странах участвуют российские специалисты. В Сирии военные из РФ спасли 42 человека, в том числе девятилетнюю девочку. В Турции уже работает одна группа спасателей из России, следом могут отправить и вторую.