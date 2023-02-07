Мир 07 февраля 2023, 20:06 Вторая группа российских спасателей отправится в Турцию Советник главы МЧС Мартынов не исключил отправку второго эшелона спасателей в Турцию Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Еще одну группу российских спасателей могут отправить в Турцию для усиления находящейся там группировки. Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

«Возможно, в скором времени мы вторым эшелоном будем увеличивать нашу группировку», — сказал он.

Реклама

Первая группа спасателей — более 100 специалистов — отправилась в Турцию для оказания помощи в разборах завалов накануне. Уже ночью 7 февраля они прибыли на место и направились в наиболее пострадавший район — Кахраманмараж.

Реклама

С собой они привезли эндоскопы, акустические приборы поиска, георадары и тепловизоры — все это поможет в поиске людей. В рядах первой группировки — кинологические расчеты, а также мобильный госпиталь.

Российские спасатели помогут справиться с последствиями катастрофы еще одной пострадавшей стране — Сирии. Туда уже прибыл самолет Ил-76 МЧС России с 50 специалистами на борту.

По последним данным, в Турции погибло более 3,5 тысячи человек. В Сирии — 1,5 тысячи. Число раненых в обеих странах — уже более 25 тысяч.