07 февраля 2023, 20:06
Вторая группа российских спасателей отправится в Турцию
Советник главы МЧС Мартынов не исключил отправку второго эшелона спасателей в Турцию
Еще одну группу российских спасателей могут отправить в Турцию для усиления находящейся там группировки. Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.
«Возможно, в скором времени мы вторым эшелоном будем увеличивать нашу группировку», — сказал он.
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Первая группа спасателей — более 100 специалистов — отправилась в Турцию для оказания помощи в разборах завалов накануне. Уже ночью 7 февраля они прибыли на место и направились в наиболее пострадавший район — Кахраманмараж.
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С собой они привезли эндоскопы, акустические приборы поиска, георадары и тепловизоры — все это поможет в поиске людей. В рядах первой группировки — кинологические расчеты, а также мобильный госпиталь.
Российские спасатели помогут справиться с последствиями катастрофы еще одной пострадавшей стране — Сирии. Туда уже прибыл самолет Ил-76 МЧС России с 50 специалистами на борту.
По последним данным, в Турции погибло более 3,5 тысячи человек. В Сирии — 1,5 тысячи. Число раненых в обеих странах — уже более 25 тысяч.
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