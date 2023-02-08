Мир 08 февраля 2023, 02:39 Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 1250 Минздрав Сирии: количество погибших в результате землетрясения увеличилось до 1250 РИА «Новости»

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До 1250 увеличилось число жертв землетрясения в Сирии. Более двух тысяч находятся в больницах. Об этом сообщили в Минздраве страны.

«Министр здравоохранения Хасан Мухаммед аль-Габаш сообщил в ходе поездки в Латакию об увеличении числа погибших до 1250 и пострадавших до 2054», — говорится в сообщении.

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Землетрясение в Сирии произошло утром 6 февраля. В основном оно затронуло западную и северо-западную части страны.

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Спасательные работы там ведутся уже почти два дня. К разбору завалов присоединились российские военные. Как рассказал генерал-майор Олег Егоров, военнослужащим удалось спасти 42 человека. Наши бойцы разобрали 27 завалов и оказали медицинскую помощь 194 пострадавшим.

В ряде сирийских городов военные развернули пункты выдачи гуманитарной помощи — местные жители могут получить там продукты и вещи первой необходимости.

Спасатели МЧС России также прибыли в Сирию для оказания помощи в поиске людей. Накануне они спасли девятилетнюю девочку и 26-летнего мужчину, который пробыл под завалами около двух дней.