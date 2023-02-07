Происшествия 07 февраля 2023, 07:27 Группа российских спасателей после приземления в Турции отправилась на подмогу в Кахраманмараж Спасатели МЧС России выехали в самую пострадавшую от землетрясения провинцию Кахраманмараж

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Самолеты с российскими спасателями приземлились в Турции. Специалисты с оборудованием и гуманитарной помощью отправились в горную провинцию Кахраманмараж, которая сильней остальных территорий пострадала от землетрясения, рассказало МЧС России.

На помощь турецким коллегам четырьмя самолетами вылетели более 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», а также семь кинологических расчетов. Они развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками, помогут разобрать завалы и найти выживших. В МЧС России уточнили, что командированные спасатели имеют опыт, навыки и нужное для этого оборудование.

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Они привезли с собой эндоскопы, акустические приборы поиска, георадары и тепловизоры. Беспилотники помогут проводить разведку с воздуха. Первым делом специалисты выехали в горный труднодоступный район Кахраманмараж, который сильней остальных пострадал от землетрясения.

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Серия подземных толчков произошла 6 февраля в центре и на юго-востоке Турции. По последним подсчетам, погиб 2921 человек, 15 834 получили ранения. В соседней Сирии, которая пострадала от землетрясения, погибли не менее тысячи человек, свыше 2400 пострадали. Туда тоже отправили группу российских спасателей и подключили военных.