Мир 07 февраля 2023, 22:02 Шестимесячную девочку и ее мать вытащили из-под завалов в Турции спустя 29 часов «Анадолу»: в Турции из-под завалов спасли 6-месячную девочку и ее 30-летнюю мать РИА «Новости»

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Шестимесячную девочку и ее 30-летнюю мать спасли из-под завалов в провинции Хатай на юге Турции. Об этом в Telegram-канале сообщило агентство «Анадолу».

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Они провели под завалами около 29 часов. Сейчас мать и дочь обследуют врачи.

Спасательные работы в Турции не прекращаются вторые сутки. В них принимают участие и российские специалисты. Сотрудники МЧС вылетели в зону катастрофы вечером 6 февраля. В составе группы — более 100 спасателей, в том числе кинологические расчеты и мобильный госпиталь. С собой они также привезли спецтехнику для поиска людей — эндоскопы, акустические приборы, георадары и тепловизоры.

Кроме этого, российская группа помогает справиться с последствиями землетрясения жителям Сирии. Им уже удалось спасти из-под завалов девятилетнюю девочку и мужчину.

Число жертв в обеих странах растет. По последним данным, в Турции погибло более 5,4 тысячи человек, в Сирии - около 1,1 тысячи.