Мир 08 февраля 2023, 01:39 Число погибших в Турции приблизилось к 6 тысячам Вице-президент Турции Октай: число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5894 РИА «Новости»

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Число жертв землетрясения в Турции растет с каждым часом. Последние данные сообщил вице-президент страны Фуат Октай — погибли 5894 человека.

«На данный момент у нас 5894 погибших, 34810 раненых», — сообщил он.

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Мощное землетрясение произошло на Ближнем Востоке утром 6 февраля. Подземные толчки ощутили на себе почти 20 государств. Особенно пострадали Турция и Сирия.

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Там уже вторые сутки круглосуточно ведутся спасательные работы. В них принимают участие специалисты МЧС России. Туда направились около 100 спасателей, в том числе кинологи. С собой они привезли спецтехнику для разбора завалов и поиска людей. Ожидается, что вскоре к ним присоединится второй российский эшелон.

Несмотря на то, что после самого первого землетрясения прошло уже более 40 часов, спасатели продолжают находить живых людей.

В провинции Хатай на юге Турции под завалами нашли 30-летнюю женщину с шестимесячной девочкой на руках. Они дожидались спасателей 29 часов.