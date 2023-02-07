Мир 07 февраля 2023, 20:36 Российские спасатели извлекли из-под завалов в Сирии девятилетнюю девочку SANA: спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в сирийском Джебле живую девочку РИА «Новости»

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Российские спасатели в сирийском городе Джебла извлекли из-под завалов девятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали, сообщило сирийское арабское ИА SANA.

Спасатели МЧС России помогают сирийским коллегам в ликвидации последствий землетрясения. Во время разбора завалов в городе Джебла спасатели достали из-под руин живого ребенка. Девятилетнюю девочку отправили в местную больницу.

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Российские спасатели прибыли в Сирию утром 7 февраля. На место ЧП прибыло около 50 спасателей, кинологов, россияне привезли медицинское и спасательное оборудование.

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Ранее МЧС России сообщило, что из-под обрушившегося здания в Джебле достали живого мужчину. Пострадавший пробыл под завалами почти двое суток. Спасенного мужчину доставили в госпиталь, он находился в сознании. Его состояние оценивают как тяжелое.

К полудню 7 февраля по официальным данным в Сирии в результате землетрясения погибли как минимум 812 человек, пострадали 1149 сирийцев. Минздрав страны предупредил, что эти данные не окончательные, на месте завалов еще работают спасатели.