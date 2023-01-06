06 января 2023, 13:35
Финансирование Украины сочли безнравственным после отказа Зеленского от перемирия на Рождество
Американский конгрессмен Госар призвал не давать денег Украине из-за отказа от перемирия
Конгрессмен-республиканец Пол Госар раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ от рождественского перемирия. Об этом политик написал политик в Twitter.
«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — отметил Госар.
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В четверг, 5 января, патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие в Донбассе и на Украине.
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Президент России Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на линии соприкосновения на Украине.
Сначала советник офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил против перемирия с Россией в Рождество, а затем Зеленский назвал прикрытием объявленное Россией предложение.
ООН поддержала прекращение огня на Украине в Рождество. ВСУ уже успели обстрелять Донецк после вступления в силу рождественского режима тишины.
США
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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