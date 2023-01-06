Происшествия 06 января 2023, 12:35 ВСУ обстреляли Донецк после вступления в силу рождественского перемирия ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка после объявленного режима тишины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики запустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка в 12:00 пятницы, 6 января. В это время начал действовать предложенный Россией режим тишины на рождественские праздники. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

По данным ведомства, всего украинские боевики запустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Повреждения получили 23 трансформаторные подстанции. Без света остались более 2000 жителей города. Это уже четвертая атака на столицу республики за сегодняшний день. Первые снаряды прилетели еще в 10:35. Всего по городу запустили 18 боеприпасов.

Реклама

Последний обстрел ВСУ вели из города Курахово, где оборудовали свои огневые точки.

Реклама

Режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции с 12:00 пятницы, 6 января, по 24:00 субботы, 7 января, поручил объявить президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что свое решение российский лидер принял после консультации с министром обороны Сергеем Шойгу о безопасности перемирия для российской армии.

Сторона противника перемирие не поддержала. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные якобы используют время для подготовки нового наступления.