Мир 05 января 2023, 21:47 ООН поддержала прекращение огня на Украине в Рождество Генсек ООН Гутерриш приветствовал прекращение огня между Россией и Украиной в Рождество РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил идею прекращения огня между Россией и Украиной в Рождество. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, которого процитировало РИА «Новости».

«Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком», — отметил Дюжаррик.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение представителя РПЦ и поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим в указанное время. Прекращение огня на Рождество будет длиться 36 часов.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил Украина отвергает любые переговорные процессы с РФ. Таким образом представитель киевского режима отреагировал на предложение российской стороны о временном прекращении огня.