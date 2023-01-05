Мир 05 января 2023, 22:01 Офис Зеленского отверг предложение Путина о временном прекращении огня Советник офиса Зеленского Подоляк выступил против перемирия с Россией в Рождество РИА «Новости»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложение президента России Владимира Путина о введении временного прекращения огня на Украине в Рождество. Российские военные должны оставить «оккупированные территории», написал он в Twitter.

«Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“», — объяснил Подоляк.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные могли посетить церковные службы. Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение и поручил Минобороны РФ объявить режим прекращения огня в указанное время в войсках.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также одобрительно высказался на счет идеи прекращения огня между Россией и Украиной. По его словам, Рождество является священным периодом для россиян и украинцев.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ни о каком перемирии с Украиной не может быть и речи. Он отметил, что российские войска не позволят ВСУ улучшить свои позиции во время праздника и ответят на провокации.