Мир 06 января 2023, 00:08 Зеленский назвал «прикрытием» объявленное Россией предложение о перемирии Зеленский отказался принять предложение Путина о рождественском перемирии flickr

Читать 360tv в

Россия под предлогом тишины в зоне боевых действий на Украине пытается скрыть новые шаги «агрессии». С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В ответ на предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне СВО на рождественские праздники украинский лидер заявил о якобы скрытых намерениях войск РФ.

Реклама

«России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — отметил Зеленский.

Реклама

Он добавил, что российские власти якобы хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы ненадолго остановить продвижение украинских военных, а также подогнать ближе к позициям ВСУ технику, боеприпасы и мобилизованных.

Ранее глава Белого дома Джо Байден дал оценку предложению Путина о прекращении огня в зоне спецоперации на Рождество. По мнению главы США, это попытка российской стороны получить передышку.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. После этого российский лидер поручил главе Минобороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.