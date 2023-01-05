Общество 05 января 2023, 12:10 Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие с 6 по 7 января РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением установить рождественское перемирие в Донбассе и на Украине. Его обращение опубликовали на сайте Русской православной церкви.

«Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января», — сказано в заявлении предстоятеля РПЦ.

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По словам патриарха, перемирие необходимо, чтобы православные верующие могли посетить церковные службы в рождественский сочельник и на Рождество.

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Ранее глава раскольнической ПЦУ Епифаний Думенко получил разрешение на проведение рождественской службы в Киево-Печерской лавре. В Украинской православной церкви заявили, что это станет позором для страны.

«В отличие от других случаев с захватами наших храмов сторонниками ПЦУ, в данном случае это рейдерство происходит напрямую по распоряжению самых высоких представителей власти», — подчеркнули представители УПЦ.