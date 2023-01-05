Спецоперация 05 января 2023, 18:11 Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на линии соприкосновения на Украине Путин поручил ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения с 6 по 7 января РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он будет действовать с 12:00 6 января до 00:00 7 января. В указании президента уточняется, что распоряжение о введении режима прекращения огня было сделано, учитывая обращение патриарха Кирилла.

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«Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность [православным жителям] посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

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С предложением ввести рождественское перемирие патриарх Кирилл выступил 5 января. Он подчеркнул, что обращается ко всем сторонам, вовлеченным в конфликт. Предстоятель РПЦ пояснил, что перемирие даст возможность верующим людям, исповедующим православие, посетить богослужения в храмах.