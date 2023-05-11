Мир 11 мая 2023, 07:15 Джо Байден опять заблудился на сцене Президент США Байден в Нью-Йорке пригрозил всему миру дефолтом и заблудился на сцене РИА «Новости»

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Организаторам мероприятия в Валгалле штата Нью-Йорк пришлось помочь президенту США Джо Байдену найти выход со сцены после его эмоциональной речи с угрозами всему миру. Запись очередного курьеза с его участием показал на своем YouTube-канале PBS NewsHour.

Американский президент выступил за поднятие лимита госдолга и увеличение федерального бюджета. Он пригрозил всему миру большими проблемами, если в США случится дефолт. Закончив речь, Джо Байден попрощался с публикой, огляделся по сторонам и не понял, куда идти. Тогда он сделал жест рукой, будто смотрит вдаль и кого-то ищет, развернулся, попытался сойти со сцены, но растерялся. Через несколько секунд подошел мужчина и увел политика в нужном направлении.

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Похожий случай произошел с ним в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне осенью 2022 года и еще один — на встрече в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул в ноябре. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон предупредил, что ментальное здоровье Джо Байдена представляет угрозу всей стране, а СМИ назвали настоящим президентом США его жену Джилл Байден.