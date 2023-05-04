Мир 04 мая 2023, 06:58 Раскрыли имя настоящего президента США, которому подвластен Джо Байден 19FortyFive: настоящим президентом США стала Джилл Байден благодаря влиянию на мужа Правительство США / Flickr

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Президент США Джо Байден из-за ментальных проблем не смог управлять страной. Настоящим лидером стала его жена Джилл Байден, которая получила большое влияние над политиком, сообщил сайт 19FortyFive.

«Доктор Джилл Байден — не просто резонатор. Она, вероятно, настоящая сила, стоящая за троном. По сути, она первая женщина — президент Америки», — заявил автор статьи.

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Работники Белого дома несколько раз подтверждали, что она присутствовала при обсуждении предвыборной стратегии своего мужа, принятии важных государственных решений, задавала утоняющие вопросы и выступала ведущим собеседником. Джилл Байден стала больше чем просто первой леди — по словам одного из бывших старших советников Джо Байдена, она всегда являлась последней проверкой его интуиции. Супруга президента оказала значительное влияние на события в США.

Если Джо Байден работает по 30 часов в неделю, то график его жены максимально загруженный. Во время последней президентской гонки американцы прозвали демократа «подвальным Джо», потому что он упорно отказывался от публичных выступлений. Его жену напротив назначили ответственным лицом кампании по работе с критически настроенными избирательными блоками, особенно с женщинами из пригородов, и возложили ответственность за стратегию в сфере образования.

Действующему президенту США 80 лет, и он регулярно попадал в курьезные ситуации. В июле на пикнике в Белого доме Джо Байден не понял, куда нужно идти, а во время визита в Миссисипи спутал название города с музыкальным журналом.