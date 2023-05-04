Деньги 04 мая 2023, 18:18 Вечные должники? Госдолг США дошел до критической отметки Экономист Корнеев: все меньше веры в трежерис США, долг может превратиться в тыкву Freepik

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Белый дом опубликовал результаты анализа, в котором рассказывается о последствиях ситуации с лимитом госдолга США. В заявлении говорится, что затяжной дефолт приведет к серьезному ущербу для экономики. Действительно ли в стране случится экономический крах или американское правительство сможет выйти сухим из воды?

Рекордный госдолг

Госдолг США по состоянию на конец января впервые достиг 30 триллионов долларов, сообщили в американском Минфине. Согласно прогнозу Бюджетного комитета конгресса, к 2031 году федеральный долг на балансе публичных структур составит 106% ВВП США, а дефицит бюджета — 6% ВВП.

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Есть несколько способов, откуда США получают средства, увеличивая тем самым свой долг в геометрической прогрессии. По словам Валерия Корнеева, экономиста и политического аналитика, госдолг берется от того, что Штаты вынуждены занимать деньги на открытом рынке.

«Например, они продают облигации или, другими словами трежерис (от английского treasuries — прим. ред.). Эти облигации считаются ценными бумагами, за которые платят проценты», — отметил эксперт в беседе с «360».

Экономист упомянул еще один источник «зеленых бумажек», который заключается в продаже облигаций Федеральной резервной системе. ФРС выполняет функции центрального банка и осуществляет централизованный контроль над коммерческой банковской системой США.

В Америке деньги печатает не государство, а ФРС — группа частных банков. Они и дают в долг американскому государству, чтобы они покрывали свои бюджетные расходы. Валерий Корнеев

Что грозит экономике США

Бюджетные расходы США много лет находятся в дефиците и сейчас превышают сумму в несколько триллионов долларов, рассказал Корнеев.

«Цифра будет увеличиваться. К одному триллиону расходов, которые непосредственно идут на покрытие того, что нужно заплатить по бюджету, прибавляется еще такая же сумма. Это будет плата за проценты по этому огромному госдолгу», — уточнил он.

Федеральная резервная система постоянно повышает учетные ставки, поэтому все время растут и проценты для погашения долга. Но, по мнению эксперта, подобная экономическая ситуация не может продолжаться вечно.

Хотя американцы уверены, что могут растить долг до бесконечности, напомнил Корнеев. Недавно они приняли так называемый закон о борьбе с инфляцией. Он подразумевает почти 400 миллиардов долларов субсидий для иностранных компаний, которые бегут из Европы и строят предприятия на территории США. Правительство всеми силами пытается стимулировать восстановление индустрии Соединенных Штатов.

Они раскидываются деньгами во все стороны и пытаются каким-то образом увеличить свои налоговые поступления. Пока получается слабо. Валерий Корнеев Экономист

В последнее время налоговые поступления в США стагнируют, а то и вовсе снижаются.

«В общем, все меньше и меньше веры в устойчивость трежерис США. Таким образом, долг этот может в один момент „превратиться в тыкву“ и вряд ли это будет официальное объявление дефолта», — добавил Корнеев.

Он предупредил, что те люди, которые ранее приобретали американские облигации, перестанут их покупать. Если раньше основными покупателями были страны третьего мира, то сейчас ценные бумаги Соединенных Штатов нужны только членам G7.

«Облигации сейчас покупают Япония или та же Великобритания, хотя у них тоже ситуация аховая», — отметил экономист.

США на грани

Министр финансов США Джаннет Йеллен ранее предупредила, что страна может достичь лимита госдолга 1 июня, писал New York Times. По ее словам, если конгресс не повысит или вовсе не остановит лимит долга до июня, правительство не сможет продолжать выполнение всех своих обязательств.

Йеллен также указала на то, что откладывать принятие решения «до последней минуты» — дело не из лучших. Есть риск, что это нанесет огромный ущерб деловой и потребительской уверенности. Вследствие этого может вырасти стоимость краткосрочных займов, что негативно скажется на кредитном рейтинге Соединенных Штатов.

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Экономист Корнеев уверен, что в американских правительстве никто не знает, как выйти из такой критической ситуации. Президент Джо Байден сам это недавно показал, решив поднять базовою ставку на 0,5%.

«То, что он (Байден — прим. ред), извиняюсь, блеял по поводу того, как они будут выгребать из этой ситуации, — глас в никуда. На деле они не знают, как предотвратить нынешнюю критическую ситуацию», — подытожил эксперт.