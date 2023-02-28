Мир 28 февраля 2023, 07:41 Здоровье Байдена назвали угрозой для США Экс-врач Белого дома Джексон заявил, что возраст Байдена стал опасностью для США White House

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Состояние президента США Джо Байдена представляет собой серьезную опасность для страны. Об этом в Twitter написал представитель Республиканской партии, бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

«То, что Байден наш главнокомандующий — это ужасно. С каждым днем он приближает нас к тотальному противостоянию с Россией и Китаем, хотя половину суток даже не понимает, где находится», — заявил он.

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По мнению медика, жизни многих людей находятся под угрозой из-за того, что конгнитивные способности президента находятся под большим сомнением.

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В ноябре 2022 года Байдену исполнилось 80 лет. В последние годы он часто становится объектом для шуток, попадая в комичные ситуации. Например, ранее на публичном выступлении он перепутал Украину с Ираком и забыл, когда умер его сын.

Пресс-служба Белого дома заявляла, что претензии к возрасту Байдена являются далекими от реального положения дел.