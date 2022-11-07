Джо Байден чуть не упал со сцены в Нью-Йорке | 360°

Мир 07 ноября 2022, 09:16 Джо Байден чуть не упал со сцены в Нью-Йорке Daily Mail: президент США Джо Байден чуть не упал со сцены в Нью-Йорке на словах об угле

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Президент США Джо Байден попал в очередной конфуз. На мероприятии в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул 6 ноября он так увлекся речью, что чуть не упал со сцены, сообщил сайт Daily Mail.

Джо Байден вышел на сцену с большой речью. На словах, что в стране не станут создавать новых буровых установок, он дошел до края, оступился, чуть не упал, но сохранил равновесие и продолжил говорить.

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«Ой, наступил на… черное», — сказал политик.

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Автор статьи посчитал этот случай символичным. Тема энергетики остро встала после пятничного выступления президента в Калифорнии. Там Джо Байден заявил, что якобы в США закроют угольные шахты в пользу ветряных и солнечных электростанций, но Белый дом опроверг эти слова.

Сенатор-демократ Джо Манчин публично раскритиковал его за непоследовательность и неуважение к работникам угольной промышленности. В случае закрытия шахт многие люди, которые рискуют жизнью, останутся безработными. Политик назвал поведение Джо Байдена оскорбительным и заявил, что из-за таких случаев американцы перестали ему доверять.