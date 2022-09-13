Потерявшегося на сцене Байдена сняли на видео | 360°

Все новости

Подмосковье

13 сентября 2022, 22:17

Химки вошли в топ городов Подмосковья по социально-экономическим показателям

Происшествия

13 сентября 2022, 22:15

Школьник утонул при попытке спасти упавшую в пруд сестру

Реклама

Деньги

13 сентября 2022, 22:03

Компании MAN и Scania продадут дистрибьюторские компании в России

Общество

13 сентября 2022, 21:50

Организатора квеста в Москве, где при пожаре пострадали дети, задержали

Мир

13 сентября 2022, 21:43

Сделку по продаже Twitter Илону Маску одобрили акционеры

Мир

13 сентября 2022, 21:41

Белый дом анонсировал передачу нового пакета военной помощи Украине

Общество

13 сентября 2022, 21:29

Ульяновских школьников в столовой разделили на обеспеченных и малоимущих

Подмосковье

13 сентября 2022, 21:24

Отделение ЗАГС открыли в парке «Патриот»

Мир

13 сентября 2022, 21:12

Потерявшегося на сцене Байдена сняли на видео

Мир

13 сентября 2022, 21:12

Потерявшегося на сцене Байдена сняли на видео

Президент США Джо Байден не смог найти выход со сцены после выступления

Читать 360tv в

Очередным конфузом закончилось выступление президента США Джо Байдена. Он не смог найти выход со сцены без помощников. Как сообщил американский журналист Бен Джонсон, все произошло в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне. Он опубликовал видео с потерявшимся президентом на своей странице в Twitter.

В кадре Байден, договорив реплику, положил микрофон на стойку. Американский лидер не ушел, а начал растерянно озирался.

Реклама

Сделав шаг вправо, он вернулся к стойке и под марш оркестра снова начал выступать. На помощь к американскому лидеру вышли ассистенты, которые довели Байдена до выхода со сцены.

Реклама

«Джо Байден запаниковал на сцене, пытаясь найти выход. Как он может так теряться», — подписал видео Джонсон.

В библиотеке имени Кеннеди Байден выступал с программой, направленной на сокращение числа смертей больных с раковыми заболеваниями.

Джо Байден

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама