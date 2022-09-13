Потерявшегося на сцене Байдена сняли на видео | 360°

Мир 13 сентября 2022, 21:12 Поделиться Telegram

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Viber Потерявшегося на сцене Байдена сняли на видео Президент США Джо Байден не смог найти выход со сцены после выступления Twitter

Читать 360tv в

Очередным конфузом закончилось выступление президента США Джо Байдена. Он не смог найти выход со сцены без помощников. Как сообщил американский журналист Бен Джонсон, все произошло в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне. Он опубликовал видео с потерявшимся президентом на своей странице в Twitter.

В кадре Байден, договорив реплику, положил микрофон на стойку. Американский лидер не ушел, а начал растерянно озирался.

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Сделав шаг вправо, он вернулся к стойке и под марш оркестра снова начал выступать. На помощь к американскому лидеру вышли ассистенты, которые довели Байдена до выхода со сцены.

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«Джо Байден запаниковал на сцене, пытаясь найти выход. Как он может так теряться», — подписал видео Джонсон.

В библиотеке имени Кеннеди Байден выступал с программой, направленной на сокращение числа смертей больных с раковыми заболеваниями.

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