Мир 10 мая 2023, 22:14 Дефолт США по госдолгу сочли опасностью для мира Президент США Байден предупредил о глобальных проблемах после дефолта США по госдолгу The White House

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Дефолт по государственному долгу США приведет к серьезным мировым проблемам, а страна понесет серьезный ущерб для своей репутации. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в ходе выступления в Вестчестерском муниципальном колледже штата Нью-Йорк. Об этом сообщило Reuters.

Он подчеркнул, что отказ республиканцев от повышения государственного долга страны выше 31,4 триллиона долларов погрузит экономику в рецессию, которая убьет тысячи рабочих мест и скажется на всем мире.

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«Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы», — заявил Байден.

Президент США отметил, что государственный долг США за 200 лет своего существования вырос на 40%.Но такой же рост он показал, когда у власти находился бывший глава государства, прямо намекнул на Дональда Трампа Байден.

Он подчеркнул, что нынешний кризис полностью лежит на республиканской партии, которая готова пойти на уступки но только в обмен на сокращение расходов на предложенную им программу. По словам Байдена, это скажется прежде всего на жизни простых американцев.

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о переходе на жесткие меры в связи с достижением потолка государственного долга. Белый дом потребовал, чтобы подконтрольная республиканцам палата представителей увеличила этот показатель без каких-либо условий. Но законодатели не согласились и предложили сократить объем расходов на постпанедмийную программу Байдена.