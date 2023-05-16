Мир 16 мая 2023, 12:41 Блогер Некоглай потребовал наказать задержавших его полицейских и вернуть деньги и кофту Mash: блогер Некоглай написал в СК РФ заявление на полицейских, проводивших его задержание Соцсети

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Депортированный из России молдавский блогер и тиктокер Некоглай, он же Николай Лебедев, потребовал наказать полицейских, задержавших его. Молодой человек написал заявление в Следственный комитет РФ, сообщил Telegram-канал Mash.

«Потребовал найти-наказать. И заодно вернуть изъятое у него добро: два айфона, кофту, 25 тысяч рублей и шапочку с ушками», — передал канал.

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В ноябре 2022 года стримера задержали в Москве после публикации пародии на видео, в котором российский военный, участвующий в специальной военной операции на Украине, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер записал свой ролик, лежа дома на ковре.

Некоглая по решению суда депортировали из России за нарушение миграционных правил. Судебные приставы доставили блогера к пункту пропуска через госграницу РФ и передали представителям пограничных органов. После этого исполнительное производство против него закрыли.

Стример слезно извинялся за пародию на российского солдата-героя, а после заявил, что намерен воевать с «российским режимом». Никоглай также пожаловался, что правоохранители после задержания якобы «избивали его, как собаку». Писатель Платон Беседин в беседе с «360» отмечал, что в поведении молодого человека нет высоких моральных качеств.

В феврале 2023 года стало известно, что в отношении блогера Некоглая возбудили уголовное дело за клевету на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и угрозы убийством. МВД РФ объявило Николая Лебедева в розыск.