Общество 24 ноября 2022, 14:33 Судебные приставы подтвердили выдворение Некоглая из России ФССП подтвердила выдворение блогера Некоглая из России

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Блогера Некоглая (Николая Лебедева), который опубликовал пародию на российского военного, выдворили за пределы России. Информацию об этом подтвердили ТАСС в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

В ведомстве уточнили, что это произошло 24 ноября в рамках возбужденного исполнительного производства. Судебные приставы доставили блогера к пункту пропуска через госграницу РФ и передали представителям пограничных органов. После этого исполнительное производство против него закрыли, уточнили в ГУ ФССП.

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Ранее информацию о том, что Некоглай покинул Россию, распространил ряд Telegram-каналов.

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В начале ноября блогера признали виновным в нарушении миграционного законодательства и приговорили к выдворению из страны. Помимо этого, его обязали заплатить административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Мосгорсуд признал приговор законным и отклонил ходатайство защиты тиктокера о смягчении постановления.