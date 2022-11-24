24 ноября 2022, 14:33
Судебные приставы подтвердили выдворение Некоглая из России
ФССП подтвердила выдворение блогера Некоглая из России
Блогера Некоглая (Николая Лебедева), который опубликовал пародию на российского военного, выдворили за пределы России. Информацию об этом подтвердили ТАСС в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.
В ведомстве уточнили, что это произошло 24 ноября в рамках возбужденного исполнительного производства. Судебные приставы доставили блогера к пункту пропуска через госграницу РФ и передали представителям пограничных органов. После этого исполнительное производство против него закрыли, уточнили в ГУ ФССП.
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Ранее информацию о том, что Некоглай покинул Россию, распространил ряд Telegram-каналов.
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В начале ноября блогера признали виновным в нарушении миграционного законодательства и приговорили к выдворению из страны. Помимо этого, его обязали заплатить административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Мосгорсуд признал приговор законным и отклонил ходатайство защиты тиктокера о смягчении постановления.
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