04 декабря 2022, 21:51
«Начали избивать, как собаку». Выдворенный из России блогер Некоглай пожаловался на действия полициейских
Выдворенный из России блогер Некоглай заявил, что полицейские избивали его, как собаку
Блогер Некоглай (Николай Лебедев), который сделал пародию на российского военного, пожаловался на действия полицейских Пресненского отдела МВД Москвы. В своем ролике он заявил, что правоохранители после задержания якобы «избивали его, как собаку».
По словам Лебедева, три человека в форме заковали его в наручники и отвели в «маленькую комнату». Там его избивали, а затем снимали видео на телефон.
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Блогер утверждает, что несколько раз терял сознание. Затем его якобы заставили встать на колени и извиниться за свой ролик про военнослужащего. Лебедев показал справку из травмпункта, ее подлинность проверить не удалось.
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Пресненский суд Москвы 9 ноября оштрафовал блогера на пять тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Лебедев является гражданином Молдавии, а в РФ находился незаконно. Сторона защиты обжаловала решение, но Мосгорсуд 11 ноября отказался изменить приговор.
Позднее стало известно, что Некоглай попросил прощения за свой ролик о солдате. Он заявил, что поступил «как животное», сняв пародию на лежащего в окопе военнослужащего, откидывающего от себя сброшенные с дрона гранаты.
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