Знаменитости 04 декабря 2022, 21:51 «Начали избивать, как собаку». Выдворенный из России блогер Некоглай пожаловался на действия полициейских Выдворенный из России блогер Некоглай заявил, что полицейские избивали его, как собаку YouTube

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Блогер Некоглай (Николай Лебедев), который сделал пародию на российского военного, пожаловался на действия полицейских Пресненского отдела МВД Москвы. В своем ролике он заявил, что правоохранители после задержания якобы «избивали его, как собаку».

По словам Лебедева, три человека в форме заковали его в наручники и отвели в «маленькую комнату». Там его избивали, а затем снимали видео на телефон.

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Блогер утверждает, что несколько раз терял сознание. Затем его якобы заставили встать на колени и извиниться за свой ролик про военнослужащего. Лебедев показал справку из травмпункта, ее подлинность проверить не удалось.

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Пресненский суд Москвы 9 ноября оштрафовал блогера на пять тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Лебедев является гражданином Молдавии, а в РФ находился незаконно. Сторона защиты обжаловала решение, но Мосгорсуд 11 ноября отказался изменить приговор.

Позднее стало известно, что Некоглай попросил прощения за свой ролик о солдате. Он заявил, что поступил «как животное», сняв пародию на лежащего в окопе военнослужащего, откидывающего от себя сброшенные с дрона гранаты.