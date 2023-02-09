Происшествия 09 февраля 2023, 14:38 Блогер Некоглай попал под уголовное дело за клевету в адрес Мизулиной Блогера Некоглая заподозрили в клевете в адрес главы Лиги безопасного интернета Мизулиной

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В отношении блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) возбудили уголовное дело за клевету о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Она сообщила об этом ТАСС.

«[Дело возбудили] в связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес», — пояснила агентству Мизулина.

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По ее словам, целью было оказать на нее давление как на общественного деятеля в связи с ее «позицией по факту дискредитации ВС России».

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Максимальная санкция по статье «Клевета» (128.1 УК РФ) — лишение свободы на пять лет. По какой части статьи возбудили дело, не уточняется, а именно от этого зависит наказание.

Собеседница ТАСС отметила, что сегодня побывала на допросе в качестве потерпевшей.

Ранее, в ноябре, Пресненский суд назначил Некоглаю наказание за нарушение миграционного законодательства: штраф в пять тысяч рублей и административное выдворение из страны. После этого блогер заявил о намерении «воевать с российским режимом».