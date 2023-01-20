Эксклюзив 20 января 2023, 21:46 Без уважения к человеческой жизни. Некоглай шагнул от пародий к покушению на убийство Писатель Беседин: желание Некоглая спонсировать ВСУ показало его низкие моральные качества "ВКонтакте"

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Оскандалившийся стример Некоглай (Николай Лебедев) заявил, что намерен воевать с «российским режимом». Хотя совсем недавно он слезно извинялся за свою пародию на российского солдата-героя. Подобные действия говорят не о самых высоких моральных качествах молодого человека, отметил писатель Платон Беседин в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — его прямая речь.

Расползание греха

Блогер Некоглай пообещал воевать с «российским режимом до конца». Видимо, до победного, но на этот счет деятель особо распространяться не стал. Тут стоит напомнить, что Некоглай, скажем так, значительно расширил свою привычную аудиторию, когда записал пародийное видео на российского солдата, отбивавшегося в окопе от украинских гранат. Честно сказать, о таком и писать противно, а видеть было еще отвратительнее.

Раскаялся Некоглай, когда с ним провели соответствующие разъяснительные мероприятия в полиции. Согласно некоторым источникам, блогера избили и обрили налысо. Данная информация не имеет официального статуса, но, так или иначе, Некоглай каялся на камеру действительно обритый. А потом блогера депортировали из России — и вот уже за ее пределами он сделал соответствующее агрессивное заявление. Мол, соберу 100 тысяч долларов, куплю дроны и передам их украинской армии.

Заметьте, и это характерно, как расползается грех. Сначала Некоглай записывает отвратительное видео, которое, независимо от политических воззрений, в первую очередь унижает человеческое достоинство. После чего собирает деньги на убийство простых российских солдат. Последнее особенно важно!

Упадок морали

Да, Некоглай обещает бороться с «режимом», но деньги тратит на дроны для передачи ВСУ, которыми будут убивать наших простых ребят. Не полетят же эти «мавики» прямиком на «проклятущий режим». Вообще такие действия — с покупкой дронов — говорят не о самых высоких интеллектуальных и моральных качествах Некоглая. Впрочем, такое его поведение весьма логично.

Уже тем позорным видео, пародирующим нашего солдата-героя, блогер зафиксировал свое отношение к простому русскому человеку. Отнесся к парню-воину как к предмету для злословия, как к поводу для хайпа. Не было у Некоглая уважения ни к человеческому достоинству, ни к человеческой жизни. И неудивительно, на самом деле, что в итоге блогер перешел к покушению на убийство.

Однако тут важно сказать еще и вот что. Мир выстроился так, что нам приходится учитывать мнение вот таких блогеров Некоглаев. И если действительно имело место избиение и бритье человека, то для чего так поступили? Я сейчас не о морали (в данном контексте очевидно, что не стоило ни при каких обстоятельствах брить и бить), а, сколь бы цинично подобное ни прозвучало, о тактике и последствиях. Неужели нельзя было отыскать иных методов убеждения?

Нужны новые герои

Впрочем, есть и куда более серьезный аспект данной истории. Проблема, в принципе, в том, что мнение вот таких блогеров — не слишком умных и не слишком моральных — современная матрица возводит едва ли не в культ. Они являются пресловутыми инфлюенсерами, которые и задают социальные тренды, формируют общественное мнение. Так и что мы в таком случае хотим на выходе? Какое общество? Каких граждан?

Меня изумило увиденное на днях интервью суперпопулярной тиктокерши Дины Саевой, где она размышляет о чтении учебников русского языка математики и литературы за 5-6 класс. Запустила, мол, в школе тогда эти предметы. Очевидно, что девушка, как бы сказали раньше, элементарно не догоняет — причем, настолько, что за нее стыдно. Но если раньше таких осуждали, после смеялись, то сейчас им завидуют.

Мерилом всего давно уже стали деньги и лайки. И как тогда объяснить нашим детям, что необходимо учиться, когда они смотрят вот на таких блогерш, легко зарабатывающих миллионы? Ответ одновременно сложен и прост: необходимо задать новую систему координат с новыми героями и новыми нарративами.

Это буквально необходимо для выживания — и не понимать данный факт преступно. Что до Некоглая, то его судьба, как по мне, очевидна. Зло сперва использует своих прихлебателей, а после уничтожает их. Или — я бы так сказал — беспощадно сдает в утиль.