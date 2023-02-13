Общество 13 февраля 2023, 15:03 Некоглая объявили в розыск МВД объявило в розыск блогера Некоглая YouTube

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МВД РФ объявило в розыск блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, сообщил ТАСС. В карточке базы ведомства в качестве основания для розыска указано уголовное дело, но точная статья не прописана.

Дело против Некоглая возбудили по статье о клевете в отношении главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она сообщила об этом 9 февраля.

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Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пять лет. Осенью прошлого года блогера выдворили из России за нарушение миграционного законодательства. Некоглай является гражданином Молдавии. Защита пыталась обжаловать это решение суда, но безрезультатно.

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После этого тиктокер заявил, что собирается «воевать с российским режимом». Во время одного из стримов он рассказал подписчикам, что намерен потратить 100 тысяч долларов на нужды ВСУ. В частности блогер собирался купить 10 дронов Mavic и лично отвезти их в Киев.