Общество 19 января 2023, 14:54 Блогер Некоглай пообещал «воевать с российским режимом» Выдворенный из России Некоглай заявил о намерении передать 100 тысяч долларов на нужды ВСУ YouTube

Читать 360tv в

Депортированный из России блогер Некоглай пообещал, что будет воевать с Россией до конца. Об этом он заявил на одном из своих стримов.

«Очевидно, я буду говорить о политике до конца жизни. Я буду воевать с этим режимом и с тем, как там все устроено», — сказал Некоглай.

Реклама

Блогер уточнил, что планирует потратить 100 тысяч долларов на нужды украинской армии.

Реклама

«Я куплю 10 дронов Mavic, приеду в Киев и лично передам их в руки военных. Запишу потом видео, все контакты у меня уже есть», — добавил Некоглай.

Блогера задержали в октябре после провокационного видео. Молодой человек спародировал российского военного, который откидывал сброшенные с беспилотника гранаты. Впоследствии Некоглай извинился за снятый ролик и отметил, что поступил «как животное».

Пресненский суд Москвы 9 ноября постановил выдворить Некоглая, который является гражданином Молдавии, из России. Сторона защиты попыталась обжаловать приговор, но ей отказали.