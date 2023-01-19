19 января 2023, 14:54
Блогер Некоглай пообещал «воевать с российским режимом»
Выдворенный из России Некоглай заявил о намерении передать 100 тысяч долларов на нужды ВСУ
Депортированный из России блогер Некоглай пообещал, что будет воевать с Россией до конца. Об этом он заявил на одном из своих стримов.
«Очевидно, я буду говорить о политике до конца жизни. Я буду воевать с этим режимом и с тем, как там все устроено», — сказал Некоглай.
Реклама
Блогер уточнил, что планирует потратить 100 тысяч долларов на нужды украинской армии.
Реклама
«Я куплю 10 дронов Mavic, приеду в Киев и лично передам их в руки военных. Запишу потом видео, все контакты у меня уже есть», — добавил Некоглай.
Блогера задержали в октябре после провокационного видео. Молодой человек спародировал российского военного, который откидывал сброшенные с беспилотника гранаты. Впоследствии Некоглай извинился за снятый ролик и отметил, что поступил «как животное».
Пресненский суд Москвы 9 ноября постановил выдворить Некоглая, который является гражданином Молдавии, из России. Сторона защиты попыталась обжаловать приговор, но ей отказали.
Блогеры
ВСУ
Реклама
Реклама