Байден по ошибке назвал украинцев иранцами

Президент США Джо Байден опять дал повод для шуток над собой. Он во время своего выступления перед Конгрессом ошибся и навал украинцев иранцами.

«[Президент России Владимир] Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев», — заявил Байден. Его процитировало РИА «Новости».

Также Байден объявил о закрытии американского воздушного пространства для России и создании группы для расследований в отношении крупных российских бизнесменов.

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал защиту людей, которые восемь лет, по его словам, подвергаются геноциду и издевательства со стороны властей Украины.

Украинская и российская делегация 28 февраля встретились в Гомельской области Белоруссии для переговоров. Первый раунд не завершился какими-либо решениями, стороны вернулись на консультации в свои страны. Новая встреча должна состояться в ближайшее время.